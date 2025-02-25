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«Овечкин тоже сказал, что любит пиво»: игрок «Зенита» об алкоголе

Игрок «Зенита» Глушенков: Овечкин недавно тоже сказал, что любит пиво
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о своей любви к пиву и упомянул российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который также говорил о любви к этому напитку. Его слова приводит Sport24.

«Овечкин недавно на подкасте у Амирана тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы? Ни я, ни Овечкин не заставляем никого пить вместе с нами. Мы просто высказали свою точку зрения», — заявил футболист.

12 октября Глушенков признался, что позволяет себе употреблять алкогольные напитки, и заявил о любви к пиву.

«Да, конечно, пивка. После игры — это вообще классика. Два [пива] — это норма. Немного пьют колу… Но смысл пить колу, если можно выпить пива?» — заявил он.

31 декабря «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1 обыграл «Бостон Брюинз». После игры появилась видеозапись, на которой Овечкин держит банку пива в руках и желает после Нового года «прийти в себя, открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».

Ранее Глушенков объяснил, зачем надевал женскую одежду.

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