Загитова раскрыла, когда завершила карьеру

Загитова призналась, что завершила карьеру еще в 2019 году

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что завершила карьеру еще в 2019 году. Об этом она заявила на встрече со студентами Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ).

«После завершения карьеры, по-моему, в 2019 году — все так резко произошло, я не понимала, что мне дальше делать, какую дальше профессию выбрать, и мне поступило предложение участвовать в «Ледниковом периоде» в роли ведущей», — заявила Загитова.

Также она отметила, что провалила работу ведущей на телепроекте.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

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