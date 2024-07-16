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Появилось фото экс-футболиста Канчельскиса, которого избили в московском баре

Mash опубликовал фото экс-футболиста Канчельскиса, которого избили в баре

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Телеграм-канал «Mash»

Telegram-канал Mash опубликовал фотографию бывшего игрока сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса, которого избили в одном из московских баров.

На фото виден синяк на левом глазу футболиста.

Инцидент произошел во время просмотра финального матча Евро-2024 между сборными Англии и Испании.

По предварительной информации, экс-футболист был зачинщиком конфликта. Он находился в баре, выпивал и на протяжении нескольких часов, как рассказали очевидцы, обменивался нелицеприятными репликами с другим посетителем заведения, а потом Канчельскис нанес удар оппоненту в челюсть, за что получил аналогичный ответ.

Из-за удара экс-игрок потерял сознание, сотрудники бара пытались привести его в чувство, однако потерпели неудачу и вызвали скорую помощь. Медики диагностировали травму головы, оказали помощь, но госпитализировать экс-футболиста не стали.

Ранее Канчельскис написал заявление в полицию после драки в баре.

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