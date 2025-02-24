Начальник уволил и избил подчиненного арматурой в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону начальник уволил подчиненного и в тот же день жестоко избил

В Ростове-на-Дону мужчину избил арматурой его начальник в день увольнения, пишет kp.ru.

В один день 43-летний отец двоих детей, который работал на стройке монтажником-высотником, потерял работу и попал в больницу. Всему виной — старший мастер смены Павел, решивший уволить Даниила, который неправильно подал напарнику опалубку. Мужчины поссорились, а вечером Даниил позвонил начальнику, чтобы поговорить с ним о конфликте на работе. Тот согласился, но пригласил оппонента за гаражи, оказавшись с ним наедине, он схватил с земли арматуру и напал на Даниила.

Крики пострадавшего услышали школьники, они же вызвали на место скорую помощь. Врачам Даниил заявил, что упал с крыши гаража. С серьезными травмами избитого ростовчанина поместили в реанимацию. Позже он все же заявил в полицию на нападавшего и признался, что специально соврал при Павле, опасаясь повторной агрессии с его стороны. Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Даниил же так и не вернулся к работе из-за недолеченных переломов, поэтому его жене приходится в одиночку обеспечивать семью.

«Теперь у меня не двигается рука и не сгибается палец. Я хромаю, хожу с тростью. Из-за травм не могу работать и вынужден сидеть дома. Теперь в семье один добытчик – жена. У нас двое детей. Финансово очень тяжело», — заявил пострадавший на суде.

Ранее в Амурской области полицейский и двое его друзей избили и похитили мужчину ради денег.