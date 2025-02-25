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Был назван самый высокооплачиваемый спортсмен мира в 2024 году

Sky Sports: Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года
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Rodrigo Antunes/Reuters

Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года. Об этом сообщает Sky Sports.

Источник утверждает, что 40-летний футболист за прошлый год сумел заработать около €248 млн.

Второе место в рейтинге занял баскетболист Стефен Карри из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стейт» Стефен Карри (€146 млн), третье — британский боксер Тайсон Фьюри (€140 млн). Аргентинский форвард Лионель Месси стал в рейтинге четвертым (€129 млн), пятым — баскетболист Леброн Джеймс из «Лос-Анджелес Лейкерс» (€127 млн).

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Большую часть карьеры Роналду провел за мадридский «Реал» — с 2009 по 2018 год. Вместе с командой он два раза выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем национального Кубка, а также четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Ранее украинский боксер Александр Усик повторил знаменитое празднование Криштиану Роналду.

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