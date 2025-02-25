РПЛ пошутила над погоней Овечкина за рекордом Гретцки

Пресс-служба РПЛ о погоне Овечкина за Гретцки: гол «Амкалу» не считается?

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) в официальном Telegram-канале пошутила над погоней российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки после его хет-трика в ворота «Эдмонтона».

«Почему все пишут про 12 голов Овечкина до Гретцки? Гол «Амкалу» не считается, что ли?» — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2022 году Овечкин принимал участие в матче московского «Динамо» против медиаклуба «Амкал». «Бело-голубые» победили со счетом 5:0, а россиянин отличился забитым мячом за 11 минут на поле.

23 февраля «Вашингтон» дома переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата лиги. Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В этой игре Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 12 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 13 раз.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее в НХЛ назвали впечатляющими выступления Овечкина.