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В НХЛ назвали впечатляющим выступления Овечкина

Замкомиссионера НХЛ Дэйли: Меня больше не удивляет то, что делает Овечкин
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Chris Szagola/AP

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что успехи российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина его больше не удивляют. Его слова приводит «Чемпионат».

«Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс», — заявил Дэйли, отметив, что его выступления — потрясающие.

23 февраля «Вашингтон» дома переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата лиги. Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В этой игре Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 12 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 13 раз.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее хоккейный арбитр высказался о хет-трике Овечкина.

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