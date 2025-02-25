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Российский футболист ответил на вопрос об отстранении России от международных турниров

Батраков об отстранении России: надо наслаждаться тем, что есть
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился мнением об отстранении российских команд от международных соревнований. Его слова приводит «Чемпионат».

«Когда только начал играть, мне просто хотелось выступать — не было разницы, будет там дальше Лига чемпионов или нет. Сейчас уже есть сожаление, но надо наслаждаться тем, что есть», — рассказал Батраков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Батраков рассказал, чего не хватает «Локомотиву» для борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

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