Стало известно наказание для судьи, который взял автограф у Месси

ESPN: судью, который после матча взял автограф у Месси, отстранили на полгода

Футбольный арбитр Марко Антонио Ортис Нава, который взял автограф у аргентинского нападающего Лионеля Месси, был отстранен от работы на полгода. Об этом сообщает ESPN.

Инцидент произошел после матча «Интер Майами» с «Канзас-Сити» (1:0) в матче первого круга Кубка чемпионов конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Сообщается, что Ортис Нава подошел к Месси взять автограф для родственника с ограниченными возможностями здоровья. Позже КОНКАКАФ сообщила, что в отношении мексиканского арбитра были приняты дисциплинарные меры.

В случае повторного нарушения Ортис Нава будет дисквалифицирован на неопределенный срок.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться в Европу.