Месси может вернуться в Европу

Клуб МЛС «Интер Майами» и нападающий Лионель Месси договорились о новом контракте, передает Marca.

Новое соглашение с Месси будет рассчитано до конца 2026 года. В новом контракте будет пункт, согласно которому Месси сможет уйти в аренду в европейский клуб во время межсезонья в МЛС, чтобы футболист мог находиться в оптимальной форме.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также на его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В ночь на 10 ноября «Интер Майами» в третьем матче противостояния 1/8 финала плей-офф уступил «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Встреча завершилась со счетом 3:2, Месси в поединке отличился голом. Это поражение не позволило «Интер Майами» выйти в следующий раунд.

Ранее сообщалось о том, что Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».