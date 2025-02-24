Действующий чемпион КХЛ вышел в плей-офф

«Металлург» обыграл «Северсталь» со счетом 4:1 и вышел в плей‑офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Арене Металлург», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Артем Минулин на 17-й минуте, Макар Хабаров на 20-й минуте, Трой Джозефс (42-я минута) и Люк Джонсон (59-я минута). Единственную шайбу «Северстали» забросил Давид Думбадзе на 20-й минуте.

Благодаря этой победе коллектив Андрея Разина гарантировал себе выход в плей‑офф. «Металлург» стал пятой командой Восточной конференции, гарантировавшей себе участие в Кубке Гагарина. У коллектива 74 очка за 58 игр.

«Северсталь» идет третьей в Западной конференции — у них 73 балла.

Действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги является «Металлург». В финале клуб одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

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