Хоккейный арбитр заявил, что не удивился хет-трику Овечкина

Вайсфельд о хет-трике Овечкина: он так играет с начала сезона, уже не удивляет

Хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд заявил, что не удивился хет-трику российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Эдмонтон Ойлерз». Его слова приводит «Чемпионат».

«Я скорее обрадовался. Почему я не был сильно удивлен: Овечкин вообще в этом сезоне удивил своей результативностью в принципе. Он так играет с начала чемпионата, поэтому уже и хет-трик не является большим удивлением», — заявил Вайсфельд.

23 февраля «Вашингтон» дома переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата лиги. Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В этой игре Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 12 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 13 раз.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее был назван один из ключевых факторов успехов Александра Овечкина.