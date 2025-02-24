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Названо, что для «Вашингтона» важнее рекорда Овечкина

Комментатор Майков: «Вашингтону» сейчас важнее плей-офф, а не рекорд Овечкина
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USA TODAY Sports/Reuters

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», рассказал «Газете.Ru», что главной целью «Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне будет все-таки не рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах за всю историю НХЛ, а успешное выступление в Кубке Стэнли.

«Само преображение [команды] уже заслуживает уважения, и за этим «Вашингтоном» интересно наблюдать. И в регулярке, и с перспективой на плей-офф совершенно точно. А рекорд просто дело наживное. Побить его в последний сезон никакой, в принципе, проблемы, никакого разочарования от этого не будет. Продадут больше билетов, будут Гретцки на частном джете возить на каждую игру, будут из каждого матча делать шоу, когда там останется 5-4-3. Поэтому, нет, цель номер один для «Вашингтона», в любом случае, не рекорд, Овечкина, а выступление в плей-офф», — считает Майков.

Год назад «Кэпиталз» попали сенсационно в плей-офф с восьмого места на Востоке с разностью заброшенных и пропущенных шайб -37 и проиграли в первом раунде «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0-4 по победам. В нынешнем сезоне «Кэпиталз» идут на первом месте во всей лиге, а их капитан, оформив хет-трик в последней игре с «Эдмонтоном» (7:3), теперь находится в 13-ти шайбах от того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).

Ранее был назван один из ключевых факторов успехов Александра Овечкина.

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