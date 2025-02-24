Олимпийский чемпион шуткой ответил на введенные против него санкции

Нагорный пошутил над введенными против него санкциями

Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный в своем Telegram-канале пошутил над введением против него санкций со стороны Евросоюза.

«Мне на день рождения так часто не звонили, что случилось? Не мешайте работать!» — написал Нагорный, опубликовав фото из кабинета.

24 февраля сообщалось, что Нагорный и шахматист Сергей Карякин попали под санкции ЕС.

12 июня 2024 года Нагорный попал в список, который состоит из 30 физических и 200 юридических лиц из России и Китая. Санкции введены за поддержку правительства России в конфликте с Украиной.

В активе Нагорного, помимо золота Олимпийских игр Токио, также есть восемь побед на различных чемпионатах Европы и три медали высшего достоинства чемпионата мира 2019 года по спортивной гимнастике — в немецком Штутгарте он выиграл золото в опорном прыжке, многоборье и командном турнире.

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