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Бивол назвал имена потенциальных соперников

Бивол заявил, что у него есть четыре потенциальных соперника для следующего боя
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Hamad I Mohammed/Reuters

Россиянин Дмитрий Бивол после победы в бою-реванше против Артура Бетербиева может встретиться с одним из четырех потенциальных оппонентов. Его слова приводит Boxing News.

По его словам, помимо Бетербиева, он может выйти в ринг против Канело, Давида Бенавидеса и Каллума Смита.

«Но прямо сейчас я вообще не хочу думать о боксе. Дело в том, что я не строил планы до реванша с Бетербиевым. Я жил только этим боем. Нужно немного отдохнуть перед тем, чтобы двигаться дальше», — заявил Бивол.

Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Артур.

Ранее Рой Джонс оценил бой-реванш Бивола и Бетербиева.

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