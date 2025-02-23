Рой Джонс оценил бой-реванш Бивола и Бетербиева

Боксер Рой Джонс-младший заявил, что россиянин Дмитрий Бивол проделал грамотную работу над ошибками перед реваншем против Артура Бетербиева. Его слова приводит ТАСС.

«Бивол провел отличную работу над ошибками. Это был хороший бой в его исполнении, гораздо лучше, чем первый. Третий бой — тоже интересное развитие истории», — заявил Джонс.

Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Артур.

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