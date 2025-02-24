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Экс-тренер сборной России не считает, что Овечкин гонится за рекордами

Тренер Плющев: Овечкин не гонится за рекордами, он просто получает удовольствие
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Dan Hamilton-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не гонится за рекордами, он просто получает удовольствие от игры. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев, говоря о хет-трике Овечкина в матче регулярного чемпионата против «Эдмонтон Ойлерз».

«Хет-трики не каждый день случаются, и не каждый их может сделать — тем более, в НХЛ. Саша поймал кураж. Не уверен, что он гонится за рекордами, он просто работает на результат своей команды. А голы сами собой прилагаются, потому что человек получает удовольствие от своей игры, от игры партнеров. Поэтому у него все и складывается», — считает Плющев.

Минувшим вечером «Вашингтон» разгромил на своем льду «Эдмонтон» со счетом 7:3. Овечкин в этой встрече забросил три шайбы, две — во втором периоде, еще одну — в третьем, поразив пустые ворота. Он довел счет своим голам в регулярных чемпионатах НХЛ до 882. Теперь ему остается забросить 12 шайб для того, чтобы повторить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. Соответственно, россиянину необходимо 13 голов, чтобы стать лучшим снайпером НХЛ всех времен.

Ранее Овечкин заявил, что не спешит с рекордом Гретцки.

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Хоккей. НХЛ
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