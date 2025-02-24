Форвард «Вашингтона» Овечкин повторил рекорд Ягра по числу победных шайб в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин повторил рекорд чешского форварда Яромира Ягра по количеству победных голов в лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

23 февраля «Вашингтон» дома переиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата лиги. Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3.

Вторая шайба, заброшенная Овечкиным в игре, стала победной для «столичных». По общему количеству победных шайб россиянин догнал Ягра — теперь у обоих игроков их по 135.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В этой игре Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 12 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 13 раз.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее Александр Овечкин назвал имя нового капитана «Вашингтона».