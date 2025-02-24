Овечкин оформил 32-й хет-трик в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин оформил хет-трик в ворота «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата лиги.

Для 39-летнего форварда этот хет-трик оказался 32-м в карьере. По общему числу матчей с тремя и более заброшенными шайбами он вышел на пятое место в истории, догнав Фила Эспозито. Лидирует в данном рейтинге канадский форвард Уэйн Гретцки, на счету которого 50 хет-триков в НХЛ.

Встреча, которая состоялась на «Кэпитал Уан Арене», завершилась со счетом 7:3.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Таким образом, Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 12 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 13 раз.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее Александр Овечкин признан первой звездой матча против «Эдмонтона».