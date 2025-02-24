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Овечкин признан первой звездой матча против «Эдмонтона»

Нападающий «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой матча против «Эдмонтона»
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин признан первой звездой встречи против «Эдмонтон Ойлерз» в регулярном чемпионате лиги. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

39-летний форвард провел на льду 16 минут 29 секунд — за это время он забросил три шайбы, нанес девять бросков в створ, провел один силовой прием и заработал показатель полезности »+3».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Таким образом, Овечкин забил свои 880-ю, 881-ю и 882-ю шайбы в НХЛ. До рекорда канадца Уэйна Гретцки осталось 12 шайб. Соответственно, чтобы побить рекорд, ему нужно отличиться еще 13 раз.

В сезоне-2024/2025 39-летний россиянин набрал 45 очков (28+17) в 40 встречах. «Вашингтон» после этой игры вырвался на единолично первое место в сводной таблице НХЛ, набрав после 57 матчей 84 очка.

Ранее Александру Овечкину подарили золотую цепь за хет-трик.

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