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«ПСЖ» без Сафонова обыграл «Лион» в чемпионате Франции

«ПСЖ» обыграл «Лион» со счетом 3:2 в чемпионате Франции
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Manon Cruz/Reuters

«ПСЖ» обыграл «Тулузу» в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча прошла на стадионе «Парк Олимпик Лион» и завершилась с результатом 3:2 в пользу гостей. Все мячи были забиты во втором тайме: Ашраф Хакими на 53-й и Усман Дембеле на 59-й минутах вывели «ПСЖ» вперед. «Лион» почти отыгрался — на 83-й минуте отличился Райан Шерки. На 85-й минуте Хакими оформил дубль. На 90+3-й минуте Корентен Толиссо снова сократил счет.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, который пополнил состав парижской команды летом 2024 года, остался на скамейке запасных.

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия, перешедший в столичный клуб в это зимнее трансферное окно, вышел в стартовом составе, отдал голевую передачу на Дембеле и был признан лучшим игроком матча.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» уверенно лидирует — у коллектива 59 очков. Занимающий второе место «Марсель» набрал 46 баллов. «Лион» располагается на шестой строчке — у них 36 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Монако» без Головина разгромило «Нант» в чемпионате Франции.

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Футбол. Чемпионат Франции
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