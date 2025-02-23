«Реал» обыграл «Жирону» в чемпионате Испании

Мадридский «Реал» обыграл «Жирону» в матче 25-го тура испанской Ла Лиги.

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в городе Мадрид и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 41-й минуте Лука Модрич вывел мадридцев вперед, а на 83-й — Винисиус удвоил преимущество.

«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании — у «сливочных» 54 балла за 25 встреч, столько же и у идущей первой «Барселоны». «Жирона» занимает 12-ю строчку с 31 баллами.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Бетисом» на чужом поле. Встреча состоится 1 марта и начнется в 20:30 по московскому времени. «Жирона» сыграет дома с «Сельтой» — эта встреча также 1 марта, стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее сообщалось, что «Реал» может сменить лигу.