Стали известны результаты масс-старта на ЧМ по биатлону

Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в масс-старте на ЧМ в Ленцерхайде

Биатлонисты из Норвегии заняли весь подиум в заключительной гонке на чемпионате мира по биатлону — мужском масс-старте.

Победителем стал Эндре Стремсхайм. Он преодолел дистанцию за 38 минут 22,6 секунды, допустив один промах. Второе место занял Стурла Легрейд (+12,4, два промаха), третьим финишировал Йоханнес Бё (+12,7, четыре промаха).

В общем зачете соревнования победителем стала сборная Франции — в их активе шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых наград. Второе место заняли спортсмены из Норвегии (4-3-2), а третье — команда Швеции (1-2-1).

Чемпионат мира по биатлону проходил с 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде.

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