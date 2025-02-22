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Большунов вернулся в Россию

Лыжник Большунов вернулся в Россию после участия в гонке в Италии
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РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов вернулся в Россию. Об этом в интервью ТАСС заявил старший тренер национальной сборной страны по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

По его словам, в ближайшее время Большунов продолжит подготовку к чемпионату России, который пройдет в Казани.

«Он вернулся в Россию, сейчас перед ним стоит задача как можно лучше подготовиться к чемпионату России», — заявил Бородавко.

13 февраля Большунов выиграл международную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Спортсмен преодолел дистанцию в 30 км за 1 час 18 минут 56,2 секунды.

Российские спортсмены отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 30 января кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК), глава FIS Йохан Элиаш заявил, что федерации зимних видов спорта могут адаптировать опыт участия российских атлетов в летней Олимпиаде — 2024 для зимних Олимпийских игр — 2026.

Ранее австралийский тренер по лыжам заявил, что Александра Большунова не ждут на Кубке мира.

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