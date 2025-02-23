Бивол спел песню «Группа крови» после победы над Бетербиевым

Бивол спел «Группу крови» с болельщиками после победы в реванше с Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол после победы в бою за титул абсолютного чемпиона мира с Артуром Бетербиевым устроил раздачу автографов в багажнике автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Ушатайка».

На видео, опубликованном в источнике, Бивол сидит в багажнике машины, раздает автографы и общается с фанатами. В автомобиле играет песня группы «Кино» «Группа крови», которую боксер и его поклонники подпевают.

Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Артур.

Ранее Бивол рассказал о планах после победы над Бетербиевым.