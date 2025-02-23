Бивол рассказал о планах после победы над Бетербиевым

Боксер Бивол рассказал о дальнейших планах после победы над Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью «Ушатайке» после победы над Артуром Бетербиевым во втором бою за звание абсолютного чемпиона мира заявил, что может попробовать свои силы в новой весовой категории.

По его словам, было бы здорово войти в историю мирового бокса как обладатель чемпионских поясов сразу в нескольких весовых категориях.

«Какие дальнейшие планы? Можно закрепляться в истории бокса. Есть чемпионы, которые этого не сделали. Вроде Джоша Тейлора. Может стоит попробовать завоевать пояс в другой весовой категории» — заявил Бивол.

Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года, Бетербиев победил решением судей.

Ранее Дмитрий Бивол двумя словами описал эмоции от победы над Артуром Бетербиевым.