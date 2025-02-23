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Россиянка раскрыла отношение иностранцев на международных стартах

Велогонщица Бурлакова заявила, что иностранцы хорошо относятся к ней
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Яна Бурлакова/VK

Российская велогонщица Яна Бурлакова заявила, что на международных стартах иностранцы относятся к ней хорошо. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Еще на чемпионате мира я заметила, что все хорошо и от всех гонщиков идет только позитив. Ничего плохого в свой адрес я не слышала. Поэтому, приезжая на чемпионат Европы, даже и не думала о чем-то плохом», — заявила Бурлакова.

Россиянка победила на чемпионате Европы-2025, обыграв британку Риан Эдмундс менее чем 0,001 секунды.

В октябре 2024 года Бурлакова победила на чемпионате мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее 49-летняя гимнастка Оксана Чусовитина выиграла бронзу на этапе Кубка мира.

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