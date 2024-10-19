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Россиянка выиграла чемпионат мира по велотреку

Россиянка Бурлакова выиграла чемпионат мира по велотреку

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Яна Бурлакова/VK

Российская спортсменка Яна Бурлакова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по велотреку в датском городе Баллеруп.

В гите (индивидульная спринтерская гонка) на 500 метров она показала результат 32,863 секунды. Серебро и бронза достались представительницам Великобритании Софи Кэпвелл (33,010) и Кэти Маршант (33,119).

«Очень рад, что Яна воплотила в жизнь свою мечту. Мы очень рады, что все усилия, которые были приложены для ее выступления на чемпионате мира, привели к титулу», — порадовался за спортсменку президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Бурлакова выступала на соревнованиях в нейтральном статусе.

В октябре 2023-го на треке в Крылатском она побила рекорд мира в гите на 500 метров, однако он не был ратифицирован.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее ЦСКА выиграл у «Динамо» в матче РПЛ.

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