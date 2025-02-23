Глава УЕФА признал, что на Западе больше нет свободы слова

Глава УЕФА Чеферин заявил, что на Западе больше нет свободы слова

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин в интервью порталу Delo.si заявил, что Запад лишился свободы слова.

По его словам, из-за насаждения культуры политкорректности люди больше не могут свободно выражать собственное мнение.

«Все мы сыты политкорректностью по горло. Здесь, в западном мире, свободы слова больше не существует. Вы больше не можете говорить то, о чем думаете», — заявил Чеферин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также Россия не была допущена к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее легенда «Спартака» назвал имя единственного конкурента «Зениту» в РПЛ.