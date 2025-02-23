Бивол двумя словами описал эмоции от победы над Бетербиевым

Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью «Ушатайке» после победы над Артуром Бетербиевым во втором бою за звание абсолютного чемпиона мира заявил, что испытывает положительные эмоции.

По его словам, к победе над Бетербиевым он шел всю карьеру.

«Обалденное чувство. Я шел к этому с самого начала. Моя цель в профессиональном боксе — титул абсолютного чемпиона мира. И вот я смог этого добиться. Были свои трудности, потрясения, операции, но в итоге все сложилось» — заявил Бивол.

Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Артур.

Ранее стало известно, согласен ли Дмитрий Бивол дать реванш Артуру Бетербиеву.