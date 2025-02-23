Бетербиев потерпел первое поражение в карьере

Российский боксер Артур Бетербиев впервые потерпел поражение на профессиональном ринге.

40-летний спортсмен в бою-реванше за звание абсолютного чемпиона мира не смог справиться с Дмитрием Биволом. Для Бетербиева это поражение стало первым с 2013 года — тогда он выступал в любительском боксе. Победная серия Бетербиева до этого поражения составляла 21 поединок.

Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

Ранее Дмитрий Бивол установил уникальное достижение.