Бивол установил уникальное достижение

Российский боксер Дмитрий Бивол стал третьим абсолютным чемпионом мира из России, сумев добиться победы в бою-реванше против Артура Бетербиева.

34-летний спортсмен повторил достижение Бетербиева и Константина Цзю, которые также в свое время обладали всеми возможными чемпионскими поясами в профессиональном боксе.

Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Артур.

Ранее Артур Бетербиев заявил, что не видит проблем в проведении третьего боя с Дмитрием Биволом.