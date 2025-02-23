Бетербиев не видит проблем в проведении третьего боя с Биволом

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол могут провести третий бой между собой. Об этом заявил Бетербиев в интервью на ринге после поражения от Бивола в их реванше.

«Не хочу обсуждать судейское решение, это не мое дело. Мои поздравления Биволу. В чем разница между нашими боями? В первом бою я победил, сейчас — нет, теперь моя очередь делать камбэк.

Хочу ли я провести третий бой? Не мне принимать решение, но я не вижу в этом никаких проблем», — сказал Бетербиев.

Бивол одержал победу в 12-раундовом поединке судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Первый поединок российских боксеров состоялся так же в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, у Бивола стала статистика 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Артур.

Ранее стали известны гонорары Бивола и Бетербиева за бой-реванш.