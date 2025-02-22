Cтали известны гонорары Бивола и Бетербиева за бой-реванш

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол получат крупный гонорар по итогам матча-реванша, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, бойцы гарантированно получат по $20 млн из призового фонда.

Реванш в противостоянии Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Первый поединок российских боксеров состоялся там же в ночь на 13 октября. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева победа стала 21-й в карьере, у Бивола после этого поражения стала статистика 23-1.

Ранее стали известны результаты взвешивания Бивола и Бетербиева перед реваншем.