Бивол взял реванш у Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира

В Эр-Рияде завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок российских боксеров Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Бой завершился победой Бивола.

Поединок продлился все 12 раундов. Поначалу Бивол захватил инициативу, в средней части боя Бетербиев оказывал большее давление, но концовка осталася за Дмитрием, которому судьи отдали победу. Итоговый счет — 114-114, 116-112, 115-113 в пользу Бивола.

Первый поединок российских боксеров состоялся также в Саудовской Аравии в ночь на 13 октября 2024 года. Бетербиев победил решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 79,4 кг. При этом тренер победителя рассказывал, что Бетербиев вышел на ринг с травмой ноги, которая помешала ему показать все, на что он способен.

До своего первого поединка Бетербиев и Бивол ни разу не терпели на профессиональном ринге поражений. Для Бетербиева та победа стала 21-й в карьере, статистика Бивола составила 23-1. Теперь первое поражение в карьере потерпел уже Артур.

Ранее стали известны гонорары Бивола и Бетербиева за бой-реванш.