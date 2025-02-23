17-летняя Андреева назвала цель на 2025 год

Андреева: следующей целью будет войти в топ‑5 рейтинга до конца 2025 года

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что ее следующая цель — попадание в топ‑5 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) до конца 2025 года. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Планировала попасть в топ‑10 к концу года. Сейчас только конец февраля, а я уже эту цель выполнила. Разница в очках минимальная, если я выиграю еще один турнир, может, не поднимусь вообще. Легких путей не ищем. Следующей целью будет войти в топ‑5 к концу года», — заявила Андреева.

В решающем матче на турнире WTA в Дубае Андреева одолела представительницу Дании Клару Таусон. Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:1), 6:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Андреева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таусон один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Благодаря этой победе, Андреева на следующей неделе дебютирует в топ-10. После выигрыша в финале, она обошла испанку Паулу Бадосу и американку Эмму Наварро и будет занимать девятую строчку.

Ранее Андреева поделилась эмоциями от победы на турнире в Дубае.