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«Жаль, что мне еще 17 лет»: Андреева поделилась эмоциями от победы на турнире в Дубае

Андреева: мечтала, чтобы у меня была пресс-конференция рядом с трофеем WTA-1000
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Rula Rouhana/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от победы на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Дубае. Ее слова приводит пресс-служба организации.

«Я мечтала, чтобы у меня была пресс-конференция с трофеем турнира WTA-1000 рядом. И это, наконец, случилось! Но я видела, как победители турниров пьют бокал шампанского. Жаль, что мне еще 17 лет», — сказала Андреева.

В решающем матче Андреева одолела представительницу Дании Клару Таусон. Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:1), 6:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Андреева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таусон один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Благодаря этой победе, Андреева на следующей неделе дебютирует в топ-10. После выигрыша в финале, она обошла испанку Паулу Бадосу и американку Эмму Наварро и будет занимать девятую строчку.

Ранее Евгений Кафельников оценил победу 17-летней Андреевой на турнире в Дубае.

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