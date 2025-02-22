Покер Гирасси помог «Боруссии» разгромить «Унион» в матче чемпионата Германии

Дортмундская «Боруссия» разгромила берлинский «Унион» в матче 23-го тура чемпионата Германии.

Встреча, которая проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась с результатом 6:0 в пользу хозяев.

Перый гол в этом матче в свои ворота забил защитник «Униона» Диогу Лейте на 25-й минуте. На 40-й минуте отличился гвинейский форвард «Боруссии» Серу Гирасси. Во второй половине встречи он забил еще трижды: на 75-й, 80-й и 83-й минутах. Последний мяч в матче оказался на счету Максимилиана Байера — на 89-й минуте.

Помимо Гирасси, еще один покер собрал хавбек Паскаль Гросс — он трижды ассистировал гвинейцу, еще одну голевую передачу он отдал Байеру.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Боруссия» занимает десятую строчку. Коллектив набрал 32 очка за 23 матча. «Унион» идет 14-м с 24 баллами.

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