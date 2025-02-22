«Монако» без Головина проиграло «Лиллю» в матче чемпионата Франции

«Монако» проиграло «Лиллю» со счетом 1:2 в чемпионате Франции

«Монако» проиграло «Нанту» в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Пьер Моруа», завершилась с результатом 2:1 в пользу хозяев.

Все мячи в этой встрече были забиты в первом тайме. На 22-й и 42-й минутах дубль оформил исландский нападающий «Лилля» Хакон Харальдссон, а на 45+1-й минуте один мяч отыграл японский форвард «Монако» Такуми Минамино.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в заявку на матч не попал. Он продолжает восстанавливаться после травмы паха.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Лилль» занимает третью строчку — у коллектива 41 балл после 23 встреч. «Монако» идет на пятой позиции, набрав 40 баллов.

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