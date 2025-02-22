«Замечательная победа»: Кафельников оценил победу 17-летней Андреевой на турнире в Дубае

Кафельников о победе Андреевой в Дубае: болели и переживали за нее

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал победу 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Дубае. Его слова приводит «Чемпионат».

«Замечательная победа! Результат удивил с хорошей стороны. Мы все искренне рады за Мирру! Болели и переживали за неё. Приятно порадовала нас», — заявил Кафельников.

В решающем матче Андреева одолела представительницу Дании Клару Таусон. Встреча, которая продолжалась 1 час 47 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:1), 6:1.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Андреева шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Таусон один эйс, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Благодаря этой победе, Андреева на следующей неделе дебютирует в топ-10. После выигрыша в финале, она обошла испанку Паулу Бадосу и американку Эмму Наварро и будет занимать девятую строчку.

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