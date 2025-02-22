«Авангард» обыграл «Амур» в матче КХЛ

Омский «Авангард» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая проходила на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске, завершилась со счетом 2:1. Уже на 10-й минуте отличился Иван Игумнов. Удвоил преимущество «Авангарда» Наиль Якупов на 35-й минуте. Буквально секунды не хватило голкиперу Михаилу Бердину до «шатаута» — его распечатал Владислав Барулин.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Авангард» занимает шестое место, набрав 70 очков. «Амур» идет 11-м с 33 баллами.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее было названо главное разочарование сезона КХЛ.