Было названо главное разочарование сезона КХЛ

Экс-игрок СКА Рыбин: для меня разочарованием в сезоне КХЛ стал «Амур»

Бывший игрок СКА Максим Рыбин назвал команду-разочарование в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Для меня «Амур» стал разочарованием. Получается так, что они с такими претензиями были на то, чтобы выиграть Кубок Гагарина. В следующем году они уже должны будут выиграть его, но мы понимаем, что едва ли так будет», — заявил Рыбин.

В текущем сезоне КХЛ «Амур» занимает предпоследнее, 11-е место в Западной конференции, набрав 33 балла за 56 встреч.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее российский хоккеист забросил пять шайб в матче КХЛ.