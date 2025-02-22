Кабаева поздравила нового тренера сборной России по гимнастике с назначением

Кабаева поздравила Сергаеву с назначением на пост тренера сборной России

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева отреагировала на смену тренера сборной России по художественной гимнастике. Ее слова приводятся в Telegram-канале академии «Небесная грация».

«Татьяна Сергаева является тренером с колоссальным опытом, воспитавшим не одно поколение сильнейших гимнасток», — заявила Кабаева, поздравив Сергаеву.

22 февраля президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров назначил Сергаеву главным тренером сборной России по художественной гимнастике. Она сменила на этом посту Ирину Винер, которая была главным тренером с 2001 года.

Сергаева — заслуженный тренер России. В течение 17 лет она была старшим тренером сборной России по групповым упражнениям, а также работала в академии Алины Кабаевой «Небесная грация».

12 февраля Винер сообщила, что уходит в отставку.

В октябре 2024 года Винер также покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которую возглавляла с 2008 года.

Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики в единую Федерацию гимнастики России.

Ранее появилась информация, что Винер будет работать по видеосвязи до возвращения российского флага на турнирах.