Винер будет работать по видеосвязи до возвращения российского флага на турнирах

Винер: пока России не вернут флаг, буду работать со спортсменами по видеосвязи

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что будет работать со спортсменами по видеосвязи, пока россиянам не разрешат участвовать на международных турнирах с флагом страны. Об этом она заявила в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

«Сейчас в Европе нельзя высказывать свое мнение. До 25 марта 2025 года я не могу приезжать на соревнования. Но врываться без флага я не буду. Буду работать по видео, как и в Рио-де-Жанейро, и в Токио», — заявила Винер.

29 ноября стало известно, что Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) не стал отменять дисквалификацию Винер сроком на два года. Она была дисквалифицирована за критику судейства на Олимпиаде, которая прошла в 2021 году, и отзыв кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года FIG приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее Винер обвинила российскую гимнастку в предательстве.