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Российская теннисистка призналась в селфхарме

Теннисистка Андреева призналась в нанесении увечий самой себе
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Rula Rouhana/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева на пресс-конференции в рамках турнира серии WTA-1000 в Дубае призналась, что во время психологической напряженности иногда бьет себя.

Спортсменка заявила, что разбирает подобное поведение на встречах с психологом.

«Моя главная проблема – гнев. Я обычно злюсь на себя, когда что-то не получается. Однажды я даже себя побила – доходило и до такого. Так что мы работаем над тем, чтобы контролировать мой гнев», — заявила Андреева.

За трофей Андреева, которая занимает 14-е место в мировом рейтинге, поборется с Кларой Таусон из Дании. Игра пройдет сегодня, 22 февраля, и начнется в 18:00 по московскому времени.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. Вместе с Дианой Шнайдер они добрались до финала турнира. Она — полуфиналистка двух турниров Большого шлема: в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025); победительница двух турниров WTA (из них один в одиночном разряде).

Ранее теннисист Андрей Рублев дважды убегал с корта из-за проблем со здоровьем.

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