Теннисист Рублев дважды убегал с корта из-за проблем со здоровьем

Рублев убегал с корта по ходу матча с Оже-Альяссимом из-за проблем со здоровьем

Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий десятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), дважды был вынужден убегать с корта во время полуфинального матча турнира ATP-500 в Дохе из-за проблем со здоровьем. Об этом пишет «Чемпионат.com».

Издание указывает, что, вероятно, Рублев испытывал проблемы с желудком. В одном из переходов россиянин принял таблетки.

В полуфинале российский спортсмен обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима, 23-ю ракетку мира. Встреча, которая длилась 2 часа 46 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

За трофей Рублев сразится с победителем противостояния между чешским теннисистом Иржи Легечкой и британцем Джеком Дрейпером. Действующим чемпионом турнира является еще один россиянин — Карен Хачанов.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); он стал победителем 20 турниров ATP, из них 16 титулов он завоевал в одиночном разряде; обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее 17-летняя теннисистка Мирра Андреева установила мировой рекорд.