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Тарасова не поняла назначение нового тренера сборной по художественной гимнастике

Тренер Тарасова не поняла назначение Сергаевой главным тренером гимнасток России
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t.a.tarasova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью РИА Новости заявила, что заменить Ирину Винер в качестве главного тренера сборной России по художественной гимнастике невозможно.

По ее словам, новый тренер национальной команды Татьяна Сергаева ей не знакома.

«Считаю, что Ирину Александровну заменить невозможно. Даже не обсуждается, что она нужна российской художественной гимнастике. Она профессор, академик всей гимнастики. Не понимаю решения о смене тренера перед предстоящей Олимпиадой», — заявила Тарасова.

В октябре 2024 года Ирина Винер покинула пост главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), которую возглавляла с 2008 года. Было принято решение об объединении Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте, Федерации спортивной акробатики, Всероссийской федерации спортивной аэробики и Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Винер в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG). Она работала со многими чемпионками и медалистками — Яной Батыршиной, Алиной Кабаевой, Юлией Барсуковой, Евгенией Канаевой, Маргаритой Мамун, Яной Кудрявцевой, Диной и Ариной Авериными.

Ранее чемпионка мира по гимнастике была дисквалифицирована на три года из-за допинга.

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