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Чемпионка мира из Болгарии дисквалифицирована на три года из-за допинга

Чемпионку мира по гимнастике из Болгарии Томову дисквалифицировали за допинг
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Radina Tomova/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике болгарка Радина Томова получила трехлетнюю дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил. Информация об этом появилась на официальном сайте Антидопингового центра Болгарии.

В допинг-пробе 19-летней гимнастки был найден запрещенный диуретик гидрохлортиазид. Дисквалификация отсчитывается со 2 октября 2024 года по 1 октября 2027 года.

Томова — чемпионка мира 2022 года в групповом многоборье и в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами. На ее счету также золотая медаль командного турнира мирового первенства, которое прошло в 2023 году. Болгарские СМИ отмечают, что спортсменка уже завершила профессиональную карьеру и начала работать помощником тренера в клубе художественной гимнастики «Локомотив» (София).

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, отказались ехать представители как художественной гимнастики, так и спортивной гимнастики.

Ранее допинговое дело первой ракетки мира назвали странным.

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