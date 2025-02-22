«Не стоит называть говном российский футбол»: экс-защитник ЦСКА вступился за РПЛ

Бывший защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин в интервью Sport24 заявил, что падение уровня чемпионата России заметно невооруженным глазом.

По его словам, при этом не стоит слишком жестко говорить о российском футболе, как это сделал нападающий «Ариса» Александр Кокорин.

«Конечно, нельзя сейчас назвать РПЛ говном. Это лишь мнение Кокорина. Немного удивлен словам Саши. Если сравнивать с уровнем, когда у нас играли сильные легионеры, конечно, уровень упал. Но РПЛ говном не назову», — заявил Набабкин.

Зимняя пауза в Российской Премьер-лиге продлится до конца февраля. «Краснодар» в первом туре после возобновления сыграет с «Крыльями Советов» 1 марта, «Зенит» в тот же день сразится с московским ЦСКА, а «Спартак» 2 числа примет «Оренбург».

Лидером Российской премьер-лиги сезона-2024/25 является «Краснодар», в активе которого после 18 туров 39 очков. Столько же баллов у идущего вторым «Зенита», который уступает «быкам» из-за поражения в очной встрече. Замыкает тройку с 37 очками московский «Спартак». «Динамо» и «Локомотив» набрали по 35 очков и находятся на четвертом и пятом местах соответственно.

Ранее сообщалось, что за футболиста «Реала» могут предложить €1 млрд.