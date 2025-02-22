Команда Логинова и Резцова выиграла смешанную эстафету

Сборная России — 2 стала победителем смешанной эстафеты на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону, проходящем в белорусских Раубичах.

Эстафетная команда, в которую вошли Виктория Сливко, Кристина Резцова, Александр Логинов и Евгений Сидоров, завершила дистанцию за 1:00.44,2, использовав на рубежах семь дополнительных патронов.

Вторыми к финишу пришли спортсмены сборной России — 1. Команда Карима и Анастасии Халили, Наталии Шевченко и Антона Бабикова отстала от победителей на 35,4 секунды, использовав 12 дополнительных патронов. Бронзовую награду завоевали биатлонисты команды Беларусь-1: Динара и Антон Смольские, Анна Сола и Илья Авсеенко.

В 2025 году чемпионат мира по биатлону проходит с 12 по 23 февраля в швейцарском Ленцерхайде. Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

Ранее сообщалось, что россиян и белорусов не ждут в мировом биатлоне.